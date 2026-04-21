過失運転致死罪に問われた男(74)禁錮3年の判決 2023年3月に大阪市生野区で、病院に車が突っ込み高齢女性２人が死亡した事故をめぐり、過失運転致死の罪に問われた男（74）に対し、大阪地裁は禁錮3年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】過失運転致死罪に問われた呉昌樹被告 86歳女性と75歳女性がはねられ死亡 判決などによると呉昌樹被告（74）は、2023年3月1日に、通院先のクリニックから帰宅するため、大阪市生野