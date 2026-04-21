病院に車で突っ込み、2人を死亡させた罪に問われた男。禁錮3年の実刑判決に遺族の思いは… 亡くなった妻は家族の中心的存在でした。 （妻を亡くした口池幸一さん）「家の中の太陽ですね。私には…もったいなさすぎるくらいの妻でした」 判決によりますと、2023年3月、呉昌樹被告(74)は大阪市生野区で乗用車を運転中に病院に突っ込み、黒田シマ子さん（当時86）と口池邦子さん（当時75）をはねて死亡させました。防犯