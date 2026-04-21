4月17日、18日の2日間にわたり、東京ドームで韓国の人気アイドルグループBTSの日本公演が行われた。7年ぶりの日本公演には、大勢のファンが足を運び、2日間で約11万人を動員。来日時には世界的アーティストの“超VIP待遇”が話題となった。【写真】コダックの被りものではしゃぐBTSのテテBTSメンバーが訪れた場所「BTSメンバーは公演の2日前に、プライベートジェットで来日。その際、約5名の空港職員に対し、SPが20名以上囲むな