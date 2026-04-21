4月17日、18日の2日間にわたり、東京ドームで韓国の人気アイドルグループBTSの日本公演が行われた。7年ぶりの日本公演には、大勢のファンが足を運び、2日間で約11万人を動員。来日時には世界的アーティストの“超VIP待遇”が話題となった。

【写真】コダックの被りものではしゃぐBTSのテテ

BTSメンバーが訪れた場所

「BTSメンバーは公演の2日前に、プライベートジェットで来日。その際、約5名の空港職員に対し、SPが20名以上囲むなど、厳重な体制が敷かれていました。さらに、メンバーひとりにつき、1台のワンボックスカーが用意されていたのです。その姿を一目見ようと空港には多くのファンが集まりましたが、厳重警備のため近づくことはできなかったといいます。

7年ぶりの日本公演ですし、ファンの熱が上がる気持ちもわかりますが、世界的なアイドルですから、厳重警備は致し方ないと思います」（スポーツ紙記者、以下同）

約11万人のファンを魅了したBTS。

公演翌日にメンバーのVが自身のインスタグラムを更新。日本滞在中、“あるテーマパーク”に足を運んだようだ。

「Vさんは韓国語で、“マサラタウンからスタートだ”と綴り、写真を複数枚投稿。“マサラタウン”とは、大人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する町の名前で、主人公が冒険を始める場所です。

投稿された写真から、今年2月によみうりランド内にオープンした『ポケパーク』を訪れてと見られています。

写真の中には、Vさんが“あひるポケモン”のコダックの帽子を被り、パーク内を満喫する様子が映されていました。ほかにも、ピカチュウやイーブイ、ゲンガーなど人気ポケモンのオブジェを撮影。つかの間のオフをポケモンたちと過ごしたようです」

ポケパークで完全オフモードのV

来日時の厳戒態勢とは裏腹に、この日はマスクを外し撮影するなど、完全に“オフモード”。Vの投稿に対し、ネット上では、

《世界一ハンサムな男性という称号を持つ男が、日本に来てまず行ったのがよみうりランドのポケパークなのは予想外すぎる》

《テテ×コダックとか最高かよ》

《こういう所がテテらしくて可愛い》

などの声が上がる一方で、

《うわ!私も来月同じところで撮ろう》

《ポケモン好きの娘連れて行かなきゃだな》

というコメントも。

「すでにファンの間では“聖地”と化しています。『ポケパーク』は6月半ばまで予約が埋まっている状況ですが、今回のVさんの訪問で、さらに人気が高まるかもしれません」

わずかな滞在で向かった『ポケパーク』。世界的アイドルをも惹きつけるその魅了に、改めて注目が集まっている。