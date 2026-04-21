メ～テレ（名古屋テレビ） 伊勢神宮の式年遷宮に向け社殿の造営工事が始まることにあたり、安全などを祈願する行事、「木造始祭」が行われました。 伊勢神宮では社殿などを新しく造り替え御神体を移す、20年に1度の式年遷宮が2033年に行われます。 式年遷宮に向けて、21日は伊勢神宮で「木造始祭」が行われました。 木造始祭は、家屋の守護神である「屋船大神」に工事の安全を祈願する行事です。 内宮では午