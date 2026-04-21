マーベルのビジュアル開発部門を長年支えてきたコンセプトアーティスト／ビジュアル開発リーダーのアンディ・パークが、スタジオを退社した。 親会社ディズニーによる1000人規模のによるもの。傘下マーベル・スタジオではビジュアル開発部門のほぼ全員が退職することとなった。 パークは2010年よりマーベル・スタジオに参加して以降、キャラクター、コスチュ