Image: Microsoft RAMの価格高騰がテック業界のさまざまな領域で影響を及ぼしています。とりわけ新型PCの話題であれば、それはもう真正面から影響を受けまくっています。Microsoft（マイクロソフト）のSurface PCシリーズの新型についても、その影響は避けられないでしょう。さらに、このほど報じられたリーク情報を元にしたうわさや予測によると、新型Surface PCでは価格の上昇に見合うほど