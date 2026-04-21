本日4月21日（火）24時24分放送の日本テレビ系 新音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送には、9人組グローバルグループ･&TEAMが登場！昨年、国内アーティストとして初の日韓両国でミリオンヒットを達成。デビュー4年目を迎え、ますます勢いに乗る9人。彼らの真骨頂、極限までそろうシンクロダンスはなぜ生まれるのか？世界を目指す&TEAMのダンスへのこだわりと情