開幕から最下位と、浮上の兆しが見えないドラゴンズ。 現状をどのように打破するのか。 21日朝のメ～テレ「ドデスカ！」に出演した、元ドラゴンズで野球評論家の矢野燿大さんに聞きました。 ドラゴンズは先週、4月14日に金丸夢斗投手の今シーズン初勝利がありましたが、15～19日に4連敗でした。 勝つ形がなかなか安定せず、井上監督のメンタルも心配になりますが…。 矢野さん: 僕も