ライアン・レイノルズは、マーベル『デッドプール』の新作に向けた何らかの脚本をすでに書き終えているようだ。ただし、“俺ちゃん”は脇役に留まる内容だという。 『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）への本格合流を果たしたデッドプールだが、現時点で今後の再登場は未定。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジ