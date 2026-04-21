ライアン・レイノルズは、マーベル『デッドプール』の新作に向けた何らかの脚本をすでに書き終えているようだ。ただし、“俺ちゃん”は脇役に留まる内容だという。

『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）への本格合流を果たしたデッドプールだが、現時点で今後の再登場は未定。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』への登場を期待する声もあるが、現在までに正式発表されていない。

米にゲスト登場したレイノルズは今後のデッドプールの予定について尋ねられ、「書き上げたものはいくつかある」と公表。ただし、「また彼を主役に据えることはないと思います」と、それがデッドプールの単独作品になるわけではないとした。「彼は脇役なんですね。グループにいると輝くタイプです」。

レイノルズは以前にも、『デッドプール』シリーズ次回作を「アンサンブル」とする構想を。「もしデッドプールがアベンジャーズやX-MENに入るとしても、彼は孤立しているほうがいい。彼の願いを叶えるわけにはいかないんです」。

『デッドプール＆ウルヴァリン』でレイノルズは、デッドプールとウルヴァリンのコンビ芸を掘り下げ、キャラクター同士のユーモア溢れるケミストリーを演出した。この型破りなキャラクターはX-MENやX-フォース、アベンジャーズといったチームとの絶妙な距離感が特徴的で、「グループにいると輝くタイプ」というレイノルズの解釈も理にかなったものだ。

なお、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギもレイノルズとの面会を続けていることを。『デッドプール＆ウルヴァリン』はマーベル・スタジオ初のR指定作品として異例の大ヒットを記録した成功作。スタジオにとっても、ひねりを加えた『デッドプール』シリーズ継続は魅力的な選択肢であるはずだ。

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