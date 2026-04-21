兵役をきちんと終え、東京ドームで大歓声を浴びるBTSのようなスターがいる一方で、兵役問題でキャリアを大きく狂わせたスターたちもいる。韓国スターにとって兵役は、単なる義務ではなく、人気も実績も一瞬で吹き飛ばしかねない“地雷”でもある。【写真】改めて振り返る、BTSの“誠実な軍生活”そしてその重さを改めて浮かび上がらせたのが、WINNERのソン・ミノに対する今回の求刑だった。4月21日、ソン・ミノは兵役法違反の初公