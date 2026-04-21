あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第206回】永久機関みたいに資金を減らさずずっと競馬で遊べる方法はないでしょうか。たとえば1番人気の単勝（ただし2倍以上）をマーチンゲール法で購入し続けたら勝てはしないけど負けることもなく、ずっと遊べるのではないでしょうか。もちろ