あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第206回】永久機関みたいに資金を減らさずずっと競馬で遊べる方法はないでしょうか。たとえば1番人気の単勝（ただし2倍以上）をマーチンゲール法で購入し続けたら勝てはしないけど負けることもなく、ずっと遊べるのではないでしょうか。もちろん費用はかかりますが。

なにか必勝法があれば教えてください。賭けないのが一番なんて寂しいことはなしで^^。(60代・男性)



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今週は皐月賞でした！ ロブチェンがホープフルステークスに続きG1を連勝。逃げ切り勝ちでレコード。まあ、あの高速馬場だと後ろは届かないですね。ロブチェンに関してはYouTubeで詳しく話してるので、興味ある方は観てみてください。

では質問へ。

まず必勝法ですが当然ありません。マーチンゲール法をしようが、何をしようが、とにかくありません。何故か？ 競馬は賭け金の総額から25%を引いた残りの75%が払い戻しになります。仮に1億円の売上があった場合は7500万円が払い戻しとなります。もしも全員が必勝法を使って買った場合はどうなるでしょう？ 払い戻しの総額が1億円を超えないと成立しないのが分かるでしょう。

そしてマーチンゲール法ですが、競馬でのマーチンゲール法には落とし穴があります。賭け金が大きくなると、その賭け金がオッズに反映されてしまうからです。例えば1000円で始めて10連敗したとしましょう。その場合賭け金は100万円を超えます。15連敗だと3000万円、20連敗だと10億円を超えます。

もしルーレットの赤黒だといくらベットしても2倍は変わりません。ただ、単勝の場合は2.0倍に大金を注ぎ込むとオッズは下がってしまうのです。最終的には1.0倍になってしまいます。そうなると当たっても元返しです。連敗はせめて1桁で収めないといけません。

更に、当たったところで儲けは微々たるもので、逆に一度でも大きな連敗をしてしまうともう取り返しのつかないことになってしまいます。根本的に、ここで伝えられるような必勝法があるのなら、もうすでに皆さんが実践しているはずです。ネット社会ですしね。

他では大規模な組織による攻略法もありますね。絶対に来ない馬を見つけて、来る可能性のある馬で発売直前に資金配分して当たった場合に回収率が100%以上になるような組み合わせで馬券購入をする方法です。しかし、これにはかなりの軍資金とかなりの手間がかかり、おそらく1人でやるのは不可能でしょう。

また、ソフトで自動的に購入する方法もあるようですが、プログラムによっては損失することもあります。

加えて、このように独自の必勝法を見つけても、勝っている人が増えれば、勝つのは難しくなります。甘い汁には限りがあるということです。とにかく必勝法はないということです。そして、ここからが本題になるのですが、必勝法を教えてほしいと言う人に勝てる人はいないと考えています。



今週のギャンブル格言【必勝法はないと思え。】





つまりこれは、「楽して稼ぎたい」ということになりますが、この手のタイプに一流は生まれません。コツを聞いたり、技術を盗んだり、ある程度のコーチングは必要かとは思いますが、その時点では多分何も変わりません。そこからの努力は少なからず必要になります。

このコラムでもよく例に出す3人ですが、大谷選手も、藤井聡太竜王・名人も、井上尚弥選手も、誰かに必勝法を聞いたりしないでしょう。自分なりに勝てる努力をした結果、スーパースターになっているのです。なんなら、努力しても一流にはなれない人だって腐るほどいます。成功している人だって、挫折や苦悩を乗り越えているはずです。

努力では手に入れられないような才能も必要です。無い人には残酷ですが、天賦の才も勝者の条件になります。「必勝法教えます！」なんて広告に騙されるような人は沢山いることでしょう。覚えといてください。そんなものは無いんです！ もしそれがあるとしても自分で見つけてください。そして、万が一見つけても誰にも言わない方がいいです。甘い汁は有限ですから。

必勝法を教えてくださいという質問に答えることは出来ませんでしたが、これが現実です。この現実を知って、やっとスタートラインに立てるのです。質問者が勝つためのコツを掴んだり、自分なりの勝ちやすいやり方を見つけることを心より願っております。

☆じゃいさんに相談したい悩み事を募集します！ ペンネーム・性別、相談に必要な情報（年齢や職業など）があればそれも明記し、以下アドレスまで相談内容をメールでお送りください。じゃいさんが「ギャンブル的思考」でアドバイスします！

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ