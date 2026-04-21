加藤小夏 加藤小夏が、MBS／TBSドラマイズム枠で放送中の『失恋カルタ』で梅澤美波と西垣匠とでトリプル主演を務めている。芸人・作家の又吉直樹が自身の朗読会のために書き下ろした同名テキスト（絵札はイラストレーター・たなかみさき氏が担当）が原案。失恋の孤独や恋愛の機微を描いた共感性の高い“句”をもとにドラマ化した。加藤は千波（梅澤美波）の大学時代からの友人で、恋愛を冷めた目で見ている老舗ゲー