ことし5月31日に投開票が行われる新潟県知事選挙で、選挙啓発のイメージキャラクターに新潟市出身でフィギュアスケートの中井亜美選手を起用すると県が発表しました。県選挙管理委員会はことしの冬季五輪での活躍や、若年層をはじめ、幅広い層の人たちを広くひきつけるキャラクター性から起用したということです。また、中井選手自身も4月に18歳をむかえることから選挙のイメージキャラクター