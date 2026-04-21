◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「7番・遊撃」で先発出場。4回の第2打席で左前打を放ち、MLB通算1000安打を記録した。2回1死の第1打席はマンシーの7号ソロで同点に追いついた直後、相手先発・キンタナの直球を捉え、今季初本塁打を左翼席に運び勝ち越し点を奪った。これで1000安打に王手をかけた。