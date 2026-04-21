韓国の7人組グループ・BTSのRMが21日までに自身のインスタグラムを更新。よみうりランド遊園地内のポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を訪れた様子を公開した。【写真】「ポケパーク」満喫！コダックポーズで愛らしい姿のRMRMは「お父さんは大変だ…」というコメントとともに、コダックの帽子をかぶり、同じポーズをするショットや、イワークやギャラドスとのショット、合わせてライブフォトも掲載。この投稿