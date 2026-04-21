女優齊藤京子（28）が20日までにインスタグラムを更新。旬の食材を使った手料理を投稿した。齊藤はストーリーズに「今ホタルイカが旬ということでホタルイカとせりの炊き込みご飯を作ってみました」とコメントし、湯気が立つ炊き上がったばかりのごはんをアップした。齊藤は「今突如完全に料理にハマっています」とも記している。先日もめんたいこパスタを作ったことを投稿している。