日本最大の駅直結ブルワリーレストラン「よなよな東京ブルワリー」 品川駅から徒歩約5分に位置する、駅直結のブルワリーレストラン（クラフトビール醸造所併設型レストラン）、「よなよな東京ブルワリー」が2026年3月30日に誕生しました。席数は約200席で、駅直結のブルワリーレストランとしては、なんと日本最大規模（※）！※席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年3月25日時点。2023年に開業25周年を迎え、2025