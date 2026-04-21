内燃機関モデルと並行販売メルセデス・ベンツは、『Cクラス』としては歴代初となるEVモデルを発表した。これは長年愛されてきた同車の「史上最もスポーティな」バージョンとされ、先日発表されたBMW i3に直接対抗するモデルとなる。【画像】デザイン刷新！ 空力に優れたボディと先進的なインテリア【新型メルセデス・ベンツCクラスEVを詳しく見る】全25枚新型Cクラスは『GLC with EQテクノロジー』のセダン版にあたり、新開発のM