京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、父親である安達優季容疑者（37）が逮捕され、事件は新たな局面に入っている。【映像】ビラを配る安達容疑者（37）の様子4月16日未明、安達容疑者は死体遺棄の疑いで逮捕された。捜査関係者によると、逮捕前の任意の取り調べの段階から「事件への関与」をほのめかす供述をしていたといい、今後の捜査の進展が注目される。元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は「当