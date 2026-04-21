この記事をまとめると ■インドネシアのタクシー事業はこれまでブルーバードグループが市場を独占していた ■ビンファストを擁するビングループがインドネシアのタクシー事業に進出 ■車両と運転手をセット展開したら日本のタクシー業界に波紋を投げかけるかもしれない インドネシアのタクシー事業にベトナム・ビングループが進出 インドネシアの首都ジャカルタの街を歩いていると、通りを走るタクシーはブルーのボディカラーの