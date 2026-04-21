両股関節手術を受けファーム調整中の巨人・吉川が、今週末にも1軍復帰する可能性が浮上した。21日からファーム・リーグの西武3連戦にフル出場して問題がなければ、24日からのDeNA3連戦（横浜）での合流も見えてきた。5日の3軍戦で実戦復帰し5試合を消化。最長6回まで出場している吉川について阿部監督は「最後は3連戦フルで出て、様子を見て大丈夫だったら上げようと」と説明していた。計13打数6安打の打率・462、3盗塁に守備