モデルでタレントの吉川ひなのが17日、自身のインスタグラムを更新。マネジメント契約を締結し、芸能活動の再開を発表した。 吉川は、昨年3月から3人の子どもと沖縄に移住。大自然の中で子育て中心の生活を送っていたが、この度「新しい形で活動をスタートします」「久しぶりにテレビのお仕事なんかも……8年振りくらいかな」（原文ママ）とファンに報告。かつて、“不思議ちゃん”キャラの代名詞だった吉川の再始動に大き