元HKT48坂本りの（23）が20日、自身のXを更新。新たに事務所に所属することを発表した。「本日からFlatEntertainmentに所属させて頂くこととになりました。坂本りのです次はいちタレントとして活躍できるように、ファンの皆様を大切に活動します！5月中にはファンクラブ開設も予定していますので、またお知らせします今後共応援よろしくお願い致します。」と投稿した。坂本は18年に5期生として加入し、今月19日に福岡県・HKT