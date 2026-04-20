三陸沖を震源とする最大震度5強を観測した地震について、気象庁は地震の規模を示すマグニチュードを7.5から7.7に引き上げました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子震源の深さは10キロから19キロに、発生時刻は午後4時53分から午後4時52分に更新しています。気象庁の担当者はこの地震について、プレート境界で発生したとみられると説明しています。（ANNニュース）