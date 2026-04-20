4月20日朝、午前7時。午前7時過ぎ。静岡茶市場で、2026年のお茶のシーズン到来を告げる新茶初取引が始まりました。この日を待ちわびた茶商たちが茶葉の状態を確かめ次々と入札していきます。日本茶は今、好景気にわいていて、世界的な抹茶ブームにより、輸出額は過去最高の721億円に。その需要の高まりから静岡でも一番茶の荒茶が、2024年の1キロ1763円から2025年年は2218円に上昇。さらに、これまで安く取引されてい