女優吉瀬美智子（51）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。女優でタレント野呂佳代（42）について語った。吉瀬はこの日のゲスト野呂と大の仲良しという。吉瀬しか知らない、野呂の意外な素顔を明かした。野呂と仲良くなったきっかけは24年のドラマ「アンメット」での共演だという。小田切ヒロ氏にメークしてもらっている野呂がかっこよく、それを見て小田切氏にメークしてもらいたくなり、いろい