【モデルプレス＝2026/04/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月19日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。【写真】24歳美人インフルエンサー「プライベート感がすごい」パック中に0歳娘抱っこ◆流那、パック中に娘と2ショット流那は「絶賛ママっ子」とつづり、娘との写真を公開。前髪を上げてパック中の流那が、ピンクの服を着た娘を抱える様子が収められている。◆流那の投稿に反響この投稿