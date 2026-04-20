元ばんばんざい流那「絶賛ママっ子」パック中に0歳娘抱えるショット公開「すっぴん可愛すぎる」「そっくり親子」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月19日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開した。
【写真】24歳美人インフルエンサー「プライベート感がすごい」パック中に0歳娘抱っこ
流那は「絶賛ママっ子」とつづり、娘との写真を公開。前髪を上げてパック中の流那が、ピンクの服を着た娘を抱える様子が収められている。
この投稿にファンからは「ママっ子なの可愛い」「流那ちゃんすっぴん可愛すぎる」「プライベート感がすごい」「そっくり親子」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人インフルエンサー「プライベート感がすごい」パック中に0歳娘抱っこ
◆流那、パック中に娘と2ショット
流那は「絶賛ママっ子」とつづり、娘との写真を公開。前髪を上げてパック中の流那が、ピンクの服を着た娘を抱える様子が収められている。
◆流那の投稿に反響
この投稿にファンからは「ママっ子なの可愛い」「流那ちゃんすっぴん可愛すぎる」「プライベート感がすごい」「そっくり親子」などといった声が寄せられている。
流那は、2024年8月に5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
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