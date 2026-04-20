ギャル曽根vsチャレンジグルメでまさかの大波乱が!?北村一輝の長男が初挑戦でドカ盛りパスタ爆食▽工藤農園で究極の激甘ほうれん草収穫に猪狩蒼弥も参戦SP◯みどころ▽北村一輝の長男・北村将清がチャレンジグルメ初参戦！3.3kgドカ盛りパスタに予想超え大奮闘！青木マッチョも爆食で師匠・ギャル曽根ピンチ▽バレーボール元日本代表が頭脳プレーで爆盛りちらし寿司に挑戦！7連勝中カゲヤマ益田が脅威のスピードで爆食！1年４か月