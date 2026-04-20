最新の全国映画動員ランキング（4月17日〜19日の3日間集計、興行通信社調べ）は、人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は既に動員422万人、興収63億円を超えている。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故にまつわる実話を、石井裕也監督が綾瀬はる