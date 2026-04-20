映画ランキング：『名探偵コナン』V2、綾瀬はるか主演作、ONE OK ROCKライブ映画が初ランクイン
最新の全国映画動員ランキング（4月17日〜19日の3日間集計、興行通信社調べ）は、人気アニメシリーズの劇場版29作目『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は既に動員422万人、興収63億円を超えている。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故にまつわる実話を、石井裕也監督が綾瀬はるか主演で映画化した『人はなぜラブレターを書くのか』が初登場。初日から3日間で動員14万2000人、興収1億9500万円をあげた。綾瀬演じる主人公・寺田ナズナの学生時代を當真あみ、ナズナの初恋の相手・富久信介を細田佳央太、ナズナの夫・寺田良一を妻夫木聡が演じている。
3位には、結成20周年を迎えた“ONE OK ROCK”が昨年行ったワールドツアーの日本公演を映像化した『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』がランクイン。初日から3日間の成績は動員7万2000人、興収2億3900万円となっている。なお、4月25日には全国5劇場で発声可能上映の実施も決定した。
4位には公開8週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が続いた。累計成績は動員318万人、興収40億円を突破している。
3週連続で5位をキープしている『超かぐや姫！』は、累計で動員102万人、興収20億円を突破し、Netflixで先行配信されている中での異例のヒットとなっている。
6位の『私がビーバーになる時』も根強い人気を誇り、累計成績は動員173万人、興収22億円を超えた。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月17日〜19日）
1（1→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（公開週2）
2（NEW）人はなぜラブレターを書くのか（1）
3（NEW）ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS（1）
4（2↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（8）
5（5→）超かぐや姫！（9）
6（3↓）私がビーバーになる時（6）
7（4↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（5）
8（9↑）ウィキッド 永遠の約束（7）
9（6↓）鬼の花嫁（4）
10（8↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（6）
※11（7↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（5）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故にまつわる実話を、石井裕也監督が綾瀬はるか主演で映画化した『人はなぜラブレターを書くのか』が初登場。初日から3日間で動員14万2000人、興収1億9500万円をあげた。綾瀬演じる主人公・寺田ナズナの学生時代を當真あみ、ナズナの初恋の相手・富久信介を細田佳央太、ナズナの夫・寺田良一を妻夫木聡が演じている。
4位には公開8週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が続いた。累計成績は動員318万人、興収40億円を突破している。
3週連続で5位をキープしている『超かぐや姫！』は、累計で動員102万人、興収20億円を突破し、Netflixで先行配信されている中での異例のヒットとなっている。
6位の『私がビーバーになる時』も根強い人気を誇り、累計成績は動員173万人、興収22億円を超えた。
■全国映画動員ランキングトップ10（4月17日〜19日）
1（1→）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（公開週2）
2（NEW）人はなぜラブレターを書くのか（1）
3（NEW）ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS（1）
4（2↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（8）
5（5→）超かぐや姫！（9）
6（3↓）私がビーバーになる時（6）
7（4↓）プロジェクト・ヘイル・メアリー（5）
8（9↑）ウィキッド 永遠の約束（7）
9（6↓）鬼の花嫁（4）
10（8↓）ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（6）
※11（7↓）劇場版「暗殺教室」みんなの時間（5）