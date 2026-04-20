【モデルプレス＝2026/04/20】元日向坂46の齊藤京子が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの炊き込みご飯を公開した。【写真】28歳元日向坂「盛り付けが美しい」旬のホタルイカたっぷりの炊き込みご飯◆齊藤京子、手作り炊き込みご飯公開齊藤は「今ホタルイカが旬ということでホタルイカとせりの炊き込みご飯を作ってみました」とつづり、湯気が上がる炊きたてのご飯を披露。続く投稿では皿に盛り付けられた様子を