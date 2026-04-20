齊藤京子「旬ということで」ホタルイカとせりの炊き込みご飯披露「本格的ですごい」「具だくさんで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】元日向坂46の齊藤京子が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの炊き込みご飯を公開した。
【写真】28歳元日向坂「盛り付けが美しい」旬のホタルイカたっぷりの炊き込みご飯
齊藤は「今ホタルイカが旬ということでホタルイカとせりの炊き込みご飯を作ってみました」とつづり、湯気が上がる炊きたてのご飯を披露。続く投稿では皿に盛り付けられた様子を公開し「大葉が大好きなので写真映え無視でトッピングした結果ホタルイカが見えなくなりました」と説明している。
また「今突如完全に料理にハマっています」と記し、「この日は料理が豪華になり何もないけど家族でパーティーしました」とも明かしている。
この投稿に、ファンからは「本格的ですごい」「具だくさんで美味しそう」「季節感のある料理素敵」「食べてみたい」「盛り付けが美しい」「これからも料理投稿楽しみ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「盛り付けが美しい」旬のホタルイカたっぷりの炊き込みご飯
◆齊藤京子、手作り炊き込みご飯公開
齊藤は「今ホタルイカが旬ということでホタルイカとせりの炊き込みご飯を作ってみました」とつづり、湯気が上がる炊きたてのご飯を披露。続く投稿では皿に盛り付けられた様子を公開し「大葉が大好きなので写真映え無視でトッピングした結果ホタルイカが見えなくなりました」と説明している。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本格的ですごい」「具だくさんで美味しそう」「季節感のある料理素敵」「食べてみたい」「盛り付けが美しい」「これからも料理投稿楽しみ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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