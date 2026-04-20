フリーアナウンサーの中村仁美が20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で市立園部小の安達結希さんの遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、「絶対理解できない」と語った。父親は遺体を転々とさせたり、遺棄する場所として公衆トイレを使ったりしたとされ、遺棄する方法をスマホで検索していたともいう。中村は「私たちには絶対理解できないんだと思うん