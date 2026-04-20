元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノア（31）が19日に公開されたキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）に出演。昨年末に離婚を発表した人気YouTuberのヒカル（34）に生電話をかけて湧かせた。2人は昨年5月に「交際0日婚」での結婚を発表。しかし同年12月19日にヒカルのYouTubeチャンネルの動画に2人で登場し、約7カ月での離婚を発表していた。ノアは番組終盤にヒカルへ生電話を敢行。ヒカルに「ノアのことって