「チラックス ソーダ ストロベリー」、「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、いつまで？昨年4月に初登場し、人気を博したシュワッと爽快感のある果汁入りソーダ「チラックス ソーダ」2種が2026年4月24日（金）から登場！「チラックス（Chill & Relax）」という商品名のとおり、ゆったりとした気分でひと口飲んだ瞬間にふわっと香りが広がり、心まで軽くなれる一杯です。2026年では一部進化した部分が！ 「チラックス ソーダ