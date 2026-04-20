【モデルプレス＝2026/04/20】吉本興業所属のアナウンサー・日下怜奈（31）が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。名前の表記を「日下れいな」に改めたと報告した。【写真】美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット◆日下怜奈アナ「日下れいな」に改名日下アナは「【日下怜奈→日下れいな】に表記を改めました！」と報告。「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバー