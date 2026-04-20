吉本興業所属・日下怜奈アナ「日下れいな」に改名 3月に慶應大学院修士課程を修了
【モデルプレス＝2026/04/20】吉本興業所属のアナウンサー・日下怜奈（31）が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。名前の表記を「日下れいな」に改めたと報告した。
【写真】美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット
日下アナは「【日下怜奈→日下れいな】に表記を改めました！」と報告。「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバーが増え、責任が大きくなる中で、自分自身を整理し、それぞれの役割により集中するためです！」と理由を説明した。
日下アナは、1995年4月14日生まれ、AB型、北海道札幌市出身。趣味はバイク、車、スポーツ観戦、音楽ライブ・フェス巡り、お笑い（劇場巡り）、動画編集。特技は書道、俳句、バッティング。明治学院大学卒業後、2018年4月にTBS系列北海道放送に入社。報道、情報、バラエティ、ラジオなど様々な番組を担当し、2023年6月に北海道放送を退社。7月より吉本興業に所属。2024年4月より慶應義塾大学大学院に進学。修士課程を修了し、4月からは慶應の研究員になると報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット
◆日下怜奈アナ「日下れいな」に改名
日下アナは「【日下怜奈→日下れいな】に表記を改めました！」と報告。「起業し、この春で2期目に入りました。アナウンサーとしても9年目を迎えます。会社のメンバーが増え、責任が大きくなる中で、自分自身を整理し、それぞれの役割により集中するためです！」と理由を説明した。
◆日下れいなアナ、慶應義塾大学大学院に進学
日下アナは、1995年4月14日生まれ、AB型、北海道札幌市出身。趣味はバイク、車、スポーツ観戦、音楽ライブ・フェス巡り、お笑い（劇場巡り）、動画編集。特技は書道、俳句、バッティング。明治学院大学卒業後、2018年4月にTBS系列北海道放送に入社。報道、情報、バラエティ、ラジオなど様々な番組を担当し、2023年6月に北海道放送を退社。7月より吉本興業に所属。2024年4月より慶應義塾大学大学院に進学。修士課程を修了し、4月からは慶應の研究員になると報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】