タレントのユージが20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で市立園部小の安達結希さんの遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、犯行の計画性について疑問を呈した。容疑者は遺体を転々とさせたが、遺棄した現場では隠そうとはしなかったという。また、行方不明になった3月23日の午前8時ごろ、結希さんを学校近くまで送り届けたというが、午前11時45分ごろ