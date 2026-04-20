大和田獏（75）と大和田美帆（42）の親子コンビ「ばくみほ」が、施設や病院での音楽活動で出合った子供たちの笑顔や共に過ごす時間の尊さを伝えるチャリティーイベント「第2回こどわらフェス」を5月6日に東京都世田谷区・玉川せせらぎホールで開催する。イベント開催のきっかけは、劇場に足を運べない子どもがいるならば、私たちが行けば良いのではないかという思いからだという。昨年に引き続き2年連続での開催となる。当日はゲス