お笑いタレントの大久保佳代子が20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、「情報が入れば入るほど分からなくなる」と頭を抱えた。逮捕された父親は、遺体を転々とさせたり、スマホで遺棄の方法を検索していたという。遺体の発見現場では特に隠していたりしていなかった。大久保は「