女優でタレント野呂佳代（42）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。夫の機嫌をとる方法を明かした。野呂は、2020年にテレビディレクターの男性と結婚。「ぽいぽいトーク」のコーナーで「野呂佳代の勝手なイメージ」として「新婚生活ラブラブっぽい」と出されると、野呂は「△」の札を上げた。野呂は「みんなそうじゃないですか？自分から『ラブラブなんです』って言いたい人は、私はあんまりいない