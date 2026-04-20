ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「ぶどう」のランキング（月別、26年4月20日昼参照）より、トップ5だ。【5位】山梨県 富士吉田市「高級 山梨県産 シャインマスカット 2〜3房 （1.4kg以上）」13000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】シャインマスカットは2006年に品種登録されたばかりの新種のぶどうです。その果実はしっかりと硬く大粒で糖度は20度以上にもなるといわれています。そして