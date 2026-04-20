「コレを食べると、他のシャインマスカットが食べられません」　ふるさとチョイスで人気の【ぶどう】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「ぶどう」のランキング（月別、26年4月20日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】山梨県 富士吉田市「高級 山梨県産 シャインマスカット 2〜3房 （1.4kg以上）」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

シャインマスカットは2006年に品種登録されたばかりの新種のぶどうです。

その果実はしっかりと硬く大粒で糖度は20度以上にもなるといわれています。

そして皮のまま食べることができます。

口に含んだ時のマスカット系のさわやかな心地よい香りに豊かな甘みがあり、そして種無しで大粒な大人気の葡萄です。

山の水、山の空気、山の時間が育てた 正真正銘、山梨のシャインマスカットをお届けします。



山梨県は、全国のぶどう生産量の1/4を生産している日本一のぶどう生産県です。

樹に成らせた状態で糖度を上げる工夫や農薬や化学肥料をできるだけ抑えた安全な葡萄作りを行い、一番おいしい時期にお届けしたいと思います。

葡萄にはそれぞれ個性があり、甘く糖度が高いものや酸味があるもの、「ツルッ」と、口の中に入る果肉が固いもの、皮ごと食べられるもの、色や形が微妙に違っているものなど、変化に富んでいます。

それぞれの味わいを楽しみながら、お召し上がりください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「1房にハリのある大きめの実がぎっしり、皮はパリとしていて中身はジューシーでとても甘いです。2022年から4年連続でリピート注文しています。2025年は猛暑・雨不足のためか例年よりも小ぶりな粒でしたが、それでもぎっしりしていて変わらない美味しさでした。農家さんに感謝です。2026年お届け分も楽しみにしています。」（50代・女性）

「おすそ分けをすることなく、家族で味わいました。ふるさと納税の楽しみを来年も味わいたいものです。美しい粒の照りのある房と黄みがかった糖度の高い房と両方を楽しめました。ありがとうございました。」（60代・男性）

「毎年、購入しています

気候変動で大変だと思いますが、

今年も楽しみにしています

コレを食べると、他のシャインマスカットが食べられません

包装も丁寧で可愛いのがオススメです」（60代・女性）

【4位】岡山県 美咲町「シャインマスカット 晴王 2kg」23000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

温暖な気候に恵まれた岡山でのびのびと育てられたシャインマスカット。

マスカット独特の芳醇な香りと酸味が少なく濃厚な甘さを備えており、

果汁たっぷりで皮ごと食べられる種無しのぶどうです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「申し込みから返礼品の発送まで期間がありましたが、二ヶ月前くらいに予定や不在の場合の連絡など事前メールいただけ助かりました。シャインマスカットは実も大きめで美味しかったです。」（30代・女性）

「晴王は、間違いなく美味しいシャインマスカットです。いついただいても美味しいです。

梱包も本当に大切に守られて送られて来ました。ありがとうございました。」（60代・男性）

「立派なシャインマスカットが届きました。

大きくて張りがあり、中には500円玉大の大きさのものも。他の所の晴王も美味しかったですが、こちらの方が豪華でした。」（50代・女性）

【3位】山梨県 山梨市「シャインマスカット 2房 (約1kg)」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

2房で約1kgのお届けになります。

マスカットの女王と呼ばれる「マスカットオブアレキサンドリア」のDNAを引き継いだ品種。

薄皮ごとパリッと食べられ、見た目の美しさに負けない食味の良さから、誰からも愛されるぶどうです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「シャインマスカットが大好きなので届くのを楽しみにしていました。お届けの包装は葡萄が傷まないように工夫されており、またクール便でしたので高温でも安心でした。大変立派な房で、粒も大きく、甘味も強くてあっという間に頂きました。また、来年もお願いしようと思っています。」（60代・男性）

「お盆に申し込みして到着は９月の月末に届きました。大きな房で時期終わりの方だからか最盛期のものより少し色はくすんでましたが甘さはしっかりありました。美味しかったです。

最盛期のピカピカの物が食べたかったら申し込みは6月までの方が良いかもしれません。」（40代・女性）

「３口で申し込んだため、３箱同時に到着しました。２人家族のため、全てなくなるまで時間を要しましたが、最初から最後まで品質に変わりなくとっても美味しく頂きました！安価なシャインマスカットとはジューシーさと甘さが違うような気がします。また来年も申し込みしようと思います。」（50代・女性）

【2位】山梨県 大月市「シャインマスカット 1.2kg 2 ~ 3房」12000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

私たちは、山梨の自然に敬意を払い、山梨の気候の特徴を生かしながら果実を育てています！



よりおいしい果実で多くの人を笑顔にするために、熱意と愛情を込めて果実に向き合っています。

愛情いっぱいの新鮮なシャインマスカットをぜひご賞味ください！

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「皮まで食べれて美味しい！

また頼みたいです！

ぶどうは、家族も喜ぶので楽しみです！

来年まで待てない」（40代・男性）

「先行予約なので、楽しみにしていました。2房も有り毎日少しずつ楽しんで食べました。甘くてジューシーで美味しかったです。ありがとうございました。」（70代以上・男性）

「サンシャインマスカットは有名銘柄なのですが、食べたことがありませんでした。

こんなに美味しい果物があるのかと感動いたしました。

是非またリピートさせて頂きます。」（60代・男性）

【1位】山梨県 南アルプス市「南アルプス市産シャインマスカット1.2kg以上（2〜3房）」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

山梨県でも人気のある南アルプス市産のシャインマスカットをお届けいたします。

日本一の日照時間を誇る山梨県で太陽の光をサンサンと浴びた甘いシャインマスカット、種無しで皮ごと食べれる人気No.1です。

そのまま食べるのも良し！ケーキなどに使っても映えます。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「大粒で、甘いシャインマスカットでした。どこを食べても、甘いシャインマスカットでした。すぐ食べなくても傷みは少なく、何日かけて食べました。」（50代・女性）

「旬の時期にいただけるのは、大変ありがたいです。家族で味わっていただきました、甘みもあり、やはり山梨のマスカットは格別です。」（40代・女性）

「2房届きました。粒が大きく、ハリもあり甘く美味しかったです。

スーパーで売っていても中々手が出ないシャインマスカットがふるさと納税でいただけるので大変お得だと思います。」（40代・男性）