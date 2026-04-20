駅近の便利な商業施設「WITH HARAJUKU（ウィズ原宿）」をチェック！Spot.1本格的なイタリアンを眺望抜群のテラス席で！／EATALY HARAJUKU原宿駅から徒歩約1分の場所にある「WITH HARAJUKU（ウィズ原宿）」。3階の「EATALY HARAJUKU（イータリー はらじゅく）」は、イタリアの食材販売コーナーとレストランを併設するイタリア発の総合フードショップです。原宿店には、国内店舗では初となる広いテラス席が約70席。近くの「明治神宮