駅近の便利な商業施設

「WITH HARAJUKU（ウィズ原宿）」をチェック！

Spot.1

本格的なイタリアンを眺望抜群のテラス席で！／EATALY HARAJUKU

原宿駅から徒歩約1分の場所にある「WITH HARAJUKU（ウィズ原宿）」。3階の「EATALY HARAJUKU（イータリー はらじゅく）」は、イタリアの食材販売コーナーとレストランを併設するイタリア発の総合フードショップです。

原宿店には、国内店舗では初となる広いテラス席が約70席。近くの「明治神宮」を望む開放的な雰囲気のなか、リラックスしてお料理を楽しめます。

料理はイタリア各地域の代表的な料理を現地と同じ方法で、伝統的なレシピと厳選された上質な食材を使って調理。

レストランで味わえるパスタは、イタリア・ナポリで伝統的な製法で作られているイタリア産小麦粉を100％使用し、ピッツアにはイタリア直輸入の小麦粉で生地から毎日お店で手作りしています。イタリア直輸入のチーズはホールから切りたてを販売するなど、現地と同じクオリティの食事を楽しむことができます。

「明治神宮」の眺望を楽しみながら、本格的でバラエティ豊かなイタリア料理を堪能してみて。

■EATALY HARAJUKU（いーたりー はらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU3F

TEL：03-6432-9080

営業時間：11〜23時（22時LO）

定休日：ウィズ原宿に準ずる

■参考記事：国内3店舗目「EATALY HARAJUKU」が原宿駅前「ウィズ原宿」3階にオープン（配信日：2020.05.17）



Spot.2

原宿でパリ気分が味わえるカフェ／AUX BACCHANALES 原宿店

“フランスの大衆食文化を伝える”がコンセプトのカフェ「AUX BACCHANALES 原宿店（オーバカナル はらじゅくてん）」では、内装やメニュー、サービスまでフレンチスタイルを追求。

そんなこちらのお店で外せないのが開放感たっぷりのテラス席です。目の前には、原宿駅、さらにその奥に「明治神宮」の緑が広がる絶好のロケーション。進化する街並みと、由緒ある自然のコラボレーションは特別感たっぷりです。

「苺のミルフィーユ」650円

スフレやパリブレストなどのデザートメニューが豊富に揃っている同店のなかでも、ぜひいただきたいのが、フランスの定番スイーツ「苺のミルフィーユ」。何層にも繊細に重ねて焼き上げられたミルフィーユ生地のなかには、カスタードクリームと苺がたっぷり。きれいに並んだ苺が愛らしく、見ているだけでも心が満たされるような美しい逸品です。

おいしいスイーツと開放的なロケーションで、気分はまるでパリジェンヌ。「AUX BACCHANALES 原宿店」で、非日常な時間を楽しんでみてはいかがですか？

■AUX BACCHANALES 原宿店（おーばかなる はらじゅくてん）

住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU3F

TEL：03-6447-4948

営業時間：11〜23時（22時LO） ※当面の間、営業時間は11〜22時（21時LO）

定休日：無休

■参考記事：サクッサクの苺のミルフィーユは必食！あの原宿の人気カフェ「オーバカナル」が今年復活（配信日：2020.09.25）



これぞ日本のポップカルチャー！

注目が集まる人気のニュースポット

Spot.1

75店舗が集う新たなカルチャーの発信地！／東急プラザ原宿「ハラカド」

2024年4月、表参道と明治通りが交差する神宮前交差点にオープン

スタイリッシュな建築デザインと個性豊かな店舗が話題のスポット、東急プラザ原宿「ハラカド」。外装と屋上のデザインを手がけたのは、建築家・平田晃久（ひらたあきひさ）氏で、「KNIT DESIGN（まちを編む）」をコンセプトに、古と新の融合、外と内の融合、共存しながら未来につなげる街づくりをイメージしています。

1階にある「rit. TOKYO（リタルダンド とうきょう）」

G階、1階、2階、地下1階には、ファッションから雑貨、スイーツまで、今まではECサイトや地方に店舗を構えていて、「ハラカド」でリアル店舗初出店、原宿初出店を果たしたブランドが多数揃っています。

「rit. TOKYO（リタルダンド とうきょう）」は、広島から東京に初出店したクラフトチョコレートのショップ。カカオ豆の仕入れから選別、焙煎、コンチング、テンパリング、型入れ、デザインワークまで、すべて自社工房で行っています。

■東急プラザ原宿「ハラカド」（とうきゅうぷらざはらじゅく「はらかど」）

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21

TEL: 03-6427-9634

営業時間：B1〜4Fショッピングフロア11〜21時、B1F小杉湯原宿7〜23時、5〜7F HARAJUKU KITCHEN ＆ TERRACE11〜23時 ※一部店舗は異なる

定休日：不定休

■参考記事： 東急プラザ原宿「ハラカド」は75店舗が集う新たなカルチャーの発信地！（配信日：2024.09.07）



Spot.2

原宿にオープン！ 高円寺の老舗銭湯の2号店／小杉湯原宿

「小杉湯原宿」

昭和8年（1933）に高円寺で創業し、街に根ざした人気の銭湯「小杉湯」。原宿の街に住む人、働く人の“街の銭湯”として「小杉湯原宿（こすぎゆはらじゅく）」が誕生しました。

男湯と女湯はほぼ同じ大きさと形です。浴槽は3つ、初代から受け継がれてきた「小杉湯」の名物・ミルク風呂のほか、熱湯と水風呂があり、熱湯と水風呂に交互に入る温冷交互浴は原宿でも楽しむことができます。真っ白いタイルも高円寺と同じ。「きれいで、清潔で、きもちのいい」をモットーに、毎日営業前に3時間、営業後に2時間かけてすみずみまで掃除をし、お客さんを迎えているそうです。

■小杉湯原宿（こすぎゆはらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」B1

TEL:03-6712-5026

営業時間：7〜23時（最終入場は〜22時15分）。ランステーションは受付〜21時30分、ドリンクスタンド（ビール）は22時30分LO

定休日：木曜

料金：550円

■参考記事：原宿に「小杉湯原宿」がオープン！高円寺の老舗銭湯の2号店が東急プラザ原宿「ハラカド」に登場（配信日：2024.06.03）



Spot.3

韓国で人気の油絵キャンドル制作を体験レポート！／Kirara Pokke

「Kirara Pokke（キララ ポッケ）」は、「作る楽しみと灯す楽しみを体験してもらいたい」がモットーのキャンドル教室。韓国で人気の油絵キャンドル作りが体験できます。まるで絵画のような美しい色合いのキャンドルは、プレゼントにもぴったりです。

今回は、絵画のような淡い色合いがかわいい「油絵キャンドルレッスン」6600円を体験。色の組み合わせ次第で雰囲気が変わるキャンドルです。完成した油絵キャンドルがこちら。1本で約3時間（環境によっては約4時間）灯すことができます。

■Kirara Pokke（きらら ぽっけ）

住所：東京都渋谷区神宮前2-35-13 原宿リビン402

TEL：070-4107-0206

営業時間：月替わりのため公式SNSを要確認

定休日：不定休

■参考記事：原宿「Kirara Pokke」で、韓国で人気の油絵キャンドル制作を体験レポート！（配信日：2024.01.14）



Spot.4

韓国でも大人気！ レトロポップなアイテムに胸キュン／WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU

©WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU

原宿駅から徒歩約5分、竹下通りにある「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU（ウィグル ウィグル ジップ はらじゅく）」は、韓国で人気のライフスタイルブランドの日本初上陸店舗。華やかな色合いとレトロスタイルのデザインが注目を集めています。ハートやお花のロゴと、ポップな店内が見えるガラス張りの外観は、いろんなお店が並ぶ竹下通りのなかでもインパクト抜群。

©WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU

コンセプトは“家”。1階はガーデンをテーマにした空間で、砂場には「wiggle wiggle」のマスコットキャラクター「Little Play Bunny」と「Wiggle Bear」が遊ぶフォトスポットがあり、ブランドらしいポップな世界観を楽しめます。

2階へ上がると、キッチン用品やインテリア雑貨がずらり。棚も家具も上下が逆さまになったユニークなレイアウトで、不思議の国に迷い込んだような気分に。床がぐにゃりとねじれた部屋など写真映えスポットも多く、自分だけの面白いショットが撮れます。

フォトジェニックな空間を楽しみつつ、あなただけのお気に入りを見つけに出かけてみてくださいね。

■WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU

（うぃぐる うぃぐる じっぷ はらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前1-8-1 SSC原宿ビル

TEL：03-6384-5890

営業時間：10〜20時

定休日：不定休

■参考記事：原宿に韓国の大人気ライフスタイルブランド「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」がオープン！（配信日：2025.04.05）



Spot.5

触れると変化する花々を、最新技術を使って撮影／Galaxy Harajuku

チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》© チームラボ

原宿駅から徒歩7分ほどの場所にある「Galaxy Harajuku（ギャラクシー はらじゅく）」は、Galaxyブランド製品を体験できる世界最大級の体験型店舗。チームラボと共同企画の展覧会ブースがあり、2026年4月現在、「Galaxy & チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」が開催されています。

展覧会では、人々がふれると散り、立ち止まると咲き誇り、時間の流れと共に移り変わっていく美しい花々の作品空間を体験することができます。

チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》© チームラボ

入口で1人1台のGalaxyが貸し出され、撮影することができます。撮影した写真はAI機能でより好みの写真に編集が可能で、体験の最後には撮影したなかから写真を選んで自分で作る、オリジナルシールのプレゼントも。

美しい映像作品にふれて、最先端の技術も体験できる「Galaxy & チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」にぜひ訪れてみてください♪

■Galaxy Harajuku「Galaxy & チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」開催概要

住所：東京都渋谷区神宮前1-8-9

期間：2026年1月30日（金）〜終了時期未定

会場：Galaxy Harajuku

営業時間：11〜19時（最終入場18時30分）

入場料：無料

※Galaxy Harajuku 3F 専用受付より入場



Spot.6

楽しみ満載の“世界一映える寿司店”／くら寿司 グローバル旗艦店 原宿

「カラフル提灯ウォール」は入口すぐにある

日本のみならず、世界で展開する人気の回転寿司チェーン「くら寿司」の原宿店。10代や20代も利用したくなる仕掛けが施された店舗は、ユニクロや「国立新美術館」（東京）などのロゴをデザインした日本を代表するクリエイティブディレクター・佐藤可士和氏がプロデュース。

インテリアコンセプトは「日本の伝統文化×トウキョウ・ポップカルチャー」で、カラフルに発光する提灯がかかる入口すぐのウォールは撮影スポットとして人気です。

広々とした店内

客席数245席という広々とした店内のテーブル席は、半個室の座席で、和のテイストを取り入れ、仕切りはのれんを採用し、フラットなテーブルは白木を、椅子には畳を使用しています。そのほかテラス席、原宿の街並みを見下ろしながら食事ができるスタンド席など、ニーズに合わせてチョイスできるさまざまな席を展開。

「sushiクレープ サーモンクリームチーズ」380円※商品は変更の可能性あり

大手回転寿司チェーンとしては初導入の、自動クレープ焼き機を活用したポップなビジュアルの寿司も！ 2色2層のクレープ生地に、揚げたシャリとネタをくるむ「sushiクレープ」は、ここでしか食べられない限定のメニュー。揚げたシャリのサクサク食感と、甘さ控えめでモチモチとした食感のクレープ生地が絶妙のコンビネーションです！

■くら寿司 グローバル旗艦店 原宿

（くらずし ぐろーばるきかんてん はらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前4-31-10 YMスクエア原宿4F

TEL：03-6804-6105

営業時間：11〜23時（最終入店は22時30分）

定休日：無休

■参考記事：「くら寿司 原宿店」は“世界一映える寿司店”！佐藤可士和氏がプロデュース話題店へ（配信日：2022.03.27）



Spot.7

倉庫がコンセプト！ 既存店舗と一線を画すおしゃれ空間／3COINS 原宿本店

明治神宮前駅から徒歩約3分の立地に位置する「3COINS 原宿本店（スリーコインズ はらじゅくほんてん）」は、「3COINS」初のフラッグシップストア。

店舗のコンセプトは倉庫。コンクリート打ちっぱなしの床や、あえてむき出しのままの骨組み、ところどころに散りばめられた観葉植物がおしゃれでわくわくします。無骨なグリーンの棚には、“何気ない日常”を“ちょっと幸せな日常”にアップデートしてくれるような、かわいくて便利な雑貨がずらり。

「GOOD MOOD CHEERS」コーナー

「GOOD MOOD CHEERS」コーナーでは、クラフトビールの販売を開始しています。ジャケ買いがテーマなだけに、どのクラフトビールもおしゃれなデザイン。もちろんビールの味もジャパン・グレートビア・アワーズ2024で受賞をした4銘柄を揃えるなど、こだわりがいっぱいです。

『3COINS MEN』

男性にも「３COINS」をもっと楽しんでもらいたい、とメンズのためのこだわりアイテムが揃う「３COINS MEN」にも注目！「モバイル」「服飾」「リビング雑貨」「ビジネス」「カー＆ショッピング」「ホビー」の6つのカテゴリーで展開しているので、多趣味の男性にぜひおすすめです。

■3COINS 原宿本店（すりーこいんず はらじゅくほんてん）

住所：東京都渋谷区神宮前6-12-22 秋田ビル1F

TEL：03-6427-4333

営業時間：11〜20時

定休日：不定休

■参考記事：「3COINS（スリーコインズ）原宿本店」現地レポート！お菓子や生花、限定商品も紹介（配信日：2022.05.02）



Spot.8

普通じゃつまらない！ 唯一無二のインテリアショップ／TOKYO APARTMENT STORE

北参道駅から徒歩約6分、原宿駅から徒歩8分ほどのところにある「TOKYO APARTMENT STORE（とうきょう アパートメント ストア）」は、明治通りに面した路面店のインテリアショップです。

お店に入ってすぐ目に飛び込んでくる、ド派手なゼブラ柄。これは「TOKYO APARTMENT STORE」のオリジナルアイテムで、アメリカから取り寄せたファブリックで覆われたヴィンテージのソファです。

店内は誰かの家のような雰囲気を醸しつつも、まさに「カオス」なアイテムが立ち並んでいるのが特徴的。いわゆる「普通のインテリアショップ」や量販店では決して見かけることのできないアイテムが、店内には所狭しと並べられています。

それもそのはず、オリジナルもありますが、アイテムのほとんどはヴィンテージのもので、世界各国から買い付けてきたものだから。

店内のいたるところに置いてある、海やローマ神話を彷彿とさせるイラストが描かれた、お皿やマグカップ、プレートは、イタリアの総合陶磁器ブランド、リチャードジノリのもの。プレートは1〜2万円ほど、マグカップは1万3000円ほどと、食器としてはやや高価に感じられるかもしれませんが、大手百貨店以外に取り扱っているのはここ「TOKYO APARTMENT STORE」のみと珍しいアイテム！

ほかのお店では手に入らないものが多く並ぶ唯一無二のインテリアショップ「TOKYO APARTMENT STORE」で、毎日のおうち時間に刺激をもたらしてはいかがでしょうか？

■TOKYO APARTMENT STORE

（とうきょう あぱーとめんと すとあ）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 PORTALPOINT HARAJUKU 1F

TEL：03-6447-1609

営業時間： 12〜20時

定休日：年中無休

※ご紹介した商品は売り切れている可能性もあるので、ご注意ください。

■参考記事：普通じゃつまらない！原宿「TOKYO APARTMENT STORE」は”カオス”なインテリアショップ（配信日：2021.12.11）



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原宿の観光

フォトジェニックスイーツも♪

おしゃれでユニークなカフェ

Spot.1

モダンそば店で味わう新感覚の太麺つけSOBA／BASO表参道

原宿で注目を集めるそば専門店「BASO表参道（ばーそーおもてさんどう）」は、明治神宮前駅から徒歩約5分。表参道や原宿のにぎわいから少し離れた裏通りにあり、落ち着いた雰囲気でそばを味わえるお店です。

店内はカウンター席のみで、席の間隔がゆったりしているため、ひとりでも気兼ねなく過ごせるつくり。事前に食券を購入するスタイルで、迷わずスムーズに注文できます。ショッピングやカフェ巡りの途中に立ち寄りやすく、原宿で気軽に食事を済ませたいときにもぴったりの場所です。

「塩鴨つけSOBA肉増し＆卵天ぷら飯」1880円

野川麺業のそばを使った太めの麺は、もちもちとした食感と力強い香りが特徴で、「これがそば？」と思うほどの存在感。だしは5種類の煮干しを中心に仕上げられ、太麺との相性も抜群。低温調理で仕込んだ鴨肉はしっとりやわらかく、食べごたえがあります。

卓上にはニラコショウ、天かす、九条ねぎ、海苔など、味変を楽しめる薬味がずらり。自分好みに調整しながら最後まで飽きずに味わえるはず。原宿で気軽に、本格的で新しいそば体験をしたい人におすすめです。

■参考記事：【原宿】モダンそば店「BASO」で味わう、新感覚の太麺つけ“SOBA”（配信日：2025.10.07）



Spot.2

グリークヨーグルトでヘルシーおやつ／PURPLE COFFEEグリークヨーグルト専門店カフェ

原宿駅竹下口から徒歩約3分の「PURPLE COFFEEグリークヨーグルト専門店カフェ（パープル コーヒー ぐりーくよーぐると せんもんてんかふぇ）」は、竹下通りから一本入った落ち着いた場所にあるグリークヨーグルトのお店です。

48〜72時間じっくり水抜きした濃厚ヨーグルトをメインに、フルーツやグラノーラを合わせたヘルシーなメニューが揃います。店内は明るくスタイリッシュで、開放感のあるテラス席は愛犬と一緒に過ごすこともOK。原宿散策の合間に気軽に立ち寄れる、軽やかなカフェスポットです。

「Special Mix（スペシャルミックス）」1815円

水抜き時間によって、48時間の「モッタリ」と72時間の「超モッタリ」から選べるグリークヨーグルト。旬のフルーツや自家製グラノーラなどを組み合わせたぜいたくなトッピングが魅力で、はちみつやメープルシロップはかけ放題。ヘルシーながら満足感があり、腸活・ダイエット・美活を意識する人にもぴったりです。原宿で気軽に“ヘルシーなおやつ時間”を楽しんでみては？

■PURPLE COFFEEグリークヨーグルト専門店カフェ

（ぱーぷる こーひー ぐりーくよーぐると せんもんてんかふぇ）

住所：東京都渋谷区神宮前1-20-4

TEL：03-5843-0699

営業時間：11〜19時（18時30分LO）※売り切れ次第終了

定休日：無休



Spot.3

赤×白のおしゃれ空間でステキなカフェタイム／VAT BAKERY

「VAT BAKERY（バット ベーカリー）」は、赤×白のコントラストが印象的なベーカリーカフェ。隠れ家のような入口から一歩入ると、全面ガラス張りの開放的な空間が広がり、表参道の景色を眺めながらゆっくり過ごせます。お店づくりには藤原ヒロシさんをはじめとする3人のクリエイターが参加していて、レトロとモダンが絶妙に交差する原宿らしい世界観が魅力です。

「カスタードクリーム」450円

ショーケースには、1階で焼き上げたパンやドーナツがずらりと並びます。なかでも人気なのが「カスタードクリーム」。ころんとした愛らしいフォルムの生ドーナツは、ずっしりとした生地でもちもち食感。中にはカスタードクリームがたっぷり入り、甘さ控えめで気づけばぺろりと完食してしまいます。

洗練された店内で過ごす、少し背筋が伸びるカフェタイム。日常に小さなご褒美を添えたい日にぴったりです。

■VAT BAKERY（ばっと べーかりー）

住所：東京都渋谷区神宮前6-1-9

TEL：03-6419-7273

営業時間：10〜20時（19時30分LO）

定休日：不定休

■参考記事：【原宿】赤×白のおしゃれ空間「VAT BAKERY」でジャンボンハムともちもちドーナツを堪能！（配信日：2025.04.05）



Spot.4

アパート一室の隠れ家カフェでパンケーキを堪能／uzna omom

原宿のキャットストリートにひっそりたたずむ「uzna omom（ウズナ オムオム）」。アパートの一室をリノベーションした店内は、白を基調にした落ち着いた空気が流れています。原宿の中心にいながら都会の喧騒を忘れられる静けさで、自然と肩の力が抜ける心地よさ。テーブル席やカウンター席、ベランダを生かしたテラス席が並び、まるで友人の家に遊びに来たような親近感のある空間です。

「米粉のスフレパンケーキ」2475円

2005年の創業以来、長く愛されてきた看板パンケーキが「米粉のスフレパンケーキ」として新しく生まれ変わりました。米粉ならではの軽やかさで、ひと口食べるとふわっとほどけるような食感。店主が信頼を寄せる生産者の想いも、このひと皿にそっと息づき、やさしい味わいの奥に丁寧な姿勢が感じられます。

季節ごとに具材が変わるのも魅力のひとつ。訪れるたびに違った表情に出合え、その時季だけの味を気軽に楽しめます。

■参考記事：【原宿】隠れ家カフェ「uzna omom」の野菜や果物たっぷりパンケーキ（配信日：2025.03.12）



Spot.5

ポップでキュートなヴィーガンベイクショップ初のカフェ／ovgo Baker Meiji St.

原宿駅の表参道口から徒歩5分ほど。「ラフォーレ原宿」2階の一角に「ovgo Baker Meiji St.（おぶごべいかーめいじすとりーと）」はあります。

日本橋や虎ノ門、神保町にお店を構えるヴィーガンベイクショップ初の本格的カフェ。入口に見えるのは、ポップでかわいいネオンと壁一面のクッキーたち。

初のカフェ併設店舗ということもあり、限定メニューもたくさん。「クッキーサンデー」1050円は、定番のクッキーにアイスクリーム、トッピングを合わせたメニュー。クッキーやトッピングは選べるので、好みの組み合わせを見つけてみて。使われているアイスやホイップもすべてヴィーガン仕様でおいしく、サクサクのクッキーとなめらかアイスのハーモニーがたまらない！

カフェでは「オブゴベーカー」定番のアイテムを購入することもできます。ポップでおしゃれなデザインのアイテムがいっぱい！ かわいいアイテムばかりでどれにしようか迷っちゃいます…。

かわいくておいしいおやつを食べて、気付いたら地球にやさしいことをしていた！なんて、ちょっと幸せな気持ちになってみませんか？

■ovgo Baker Meiji St.（おぶごべいかーめいじすとりーと）

住所：東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿2F

TEL：03-6438-9936

営業時間： 11〜20時

定休日：ラフォーレ原宿に準ずる

■参考記事：【原宿】ポップでキュートなヴィーガンベイクショップ初のカフェ「ovgo B.A.K.E.R. Meiji St.」（配信日：2022.06.16）



Spot.6

こだわりぬいたサンドイッチとコーヒーを縁側で！／HORAIYA

サンドイッチとコーヒーのお店「HORAIYA（ほーらいや）」。原宿や表参道にも歩いていける好立地ですが、近くには公園や住宅街もあり、喧騒を忘れさせてくれるような静かなエリアです。

看板メニューは、ホットサンド用の機械を使い、その場で温めて提供されるサンドイッチ。バゲットのサンドイッチ「生ハムとカマンベール」は、素材にもとことんこだわり、新宿「 La Baguette（ラ・バゲット）」のバゲットを使用。表面はパリッ、中はもっちり。そこに生ハムの塩っ気とカマンベールの風味がサンドイッチ全体のアクセントになり、これは絶品です！

お店のもうひとつのこだわり、大分県のスペシャルティ・コーヒー豆専門店「スリーシダーズコーヒー」の豆を使ったオリジナルブレンドと、ぜひ一緒に味わってみてくださいね。

■HORAIYA（ほーらいや）

住所：東京都渋谷区神宮前2-19-10 原電ビル1F-C

TEL：03-6804-5432

営業時間：8時30分〜19時30分

定休日：火曜

■参考記事：神宮前「HORAIYA（ホーライヤ）」のこだわりぬいたサンドイッチとコーヒーを縁側で！（配信日：2021.11.14）



Spot.7

大阪で人気のカフェが東京進出！／Cafe no.原宿店

明治神宮前駅5番出口から徒歩約2分のところに構える「Galaxy Harajuku」の2階にある「Cafe no.原宿店（カフェ ナンバー はらじゅくてん）」。「チュロスラテ」730円は、カフェラテの上にクリームとチュロスが大胆にのった、ドリンクとしてもスイーツとしても楽しめる新たなスタイルのメニューです。

店内は白をベースに淡色があしらわれたナチュラルな空間。室内の座席は33席と広々しています。店内奥には、もっと写真を撮りたくなるテラス席を設置。6卓あり、どこも座り心地のいいふかふかの座席になっています。開放的で気持ちがよく、室内とはまた違ったよさを感じられると人気なのだとか。天気のいい日は、おひさまの下でリラックスタイムを過ごしてみて。

■Cafe no.原宿店（かふぇなんばー はらじゅくてん）

住所：東京都渋谷区神宮前1-8-9 Galaxy Harajuku2F

TEL：なし

営業時間：11〜19時

定休日：無休

■参考記事： 原宿｜大阪で人気のカフェが東京進出！「Cafe no.原宿店」で話題のチュロスラテ片手に甘いひととき（配信日：2024.05.23）



Spot.8

クマからコーヒーを受け取る非日常体験／ANAKUMA CAFE原宿店

「ANAKUMA CAFE（あなくま カフェ）」は、日本のどこかにあるという「穴ヶ森（あながもり）」からやってきたクマが営む体験型のテイクアウトカフェ。

グリーンカラーの店内には小さな穴が空いていて、そこからクマが直接フードやドリンクを手渡してくれます。コーヒーをはじめ、ドーナツやカヌレなど、メニューひとつひとつにこだわっているのも魅力です。

写真左から「ローストナッツ抹茶チョコ」450円、「イチゴドーナツ」450円

「KINDAN DONUT」は、三名山のひとつ霊峰白山の伏流水を使用した手作りドーナツ。保存料不使用のため、小さな子どもや健康志向の人でも安心して食べられます。非日常的な体験だけにとどまらず、フードやドリンクメニューにもこだわりがつまった「ANAKUMA CAFE原宿店」にぜひ立ち寄ってみて。

■ANAKUMA CAFE原宿店（あなくま かふぇはらじゅくてん）

住所：東京都渋谷区神宮前1-23-28

TEL：03-6447-0720

営業時間：11〜21時（土・日曜、祝日は10〜21時）

定休日：無休

■参考記事： 原宿「ANAKUMA CAFE」でクマからコーヒーを受け取る非日常体験（配信日：2024.09.09）



Spot.9

“ビジュよき味よき”ケーキで、推しのバースデーを祝おう／MARINE HOUSE 原宿店

「フルオーダーケーキ」6800円〜（サイズや色数による）

推しの誕生日を祝うなら、もちろんケーキのビジュアルは命でしょ！ということで今回訪れたのは、「思わずさけんじゃうような“かわいすぎて食べられない”デザイン♥︎」がコンセプトのケーキショップ「MARINE HOUSE 原宿店（マリーン ハウス はらじゅくてん）」。

ケーキだけでなく、店内の内装も文句なしのかわいさ！ どんなアングルで撮影しても、満足のいく映え写真を撮ることができます。

「アイシングクッキー」各550円

写真をさらに華やかにしてくれるアイシングクッキーの取り扱いもあります。こちらはオーダーすることも、お店で買うこともできます。持ち帰りできるので、おみやげにぜひゲットしたいですね。

原宿で推しグッズをゲットしてからお茶がてら訪れるのもよし、自宅でオーダーケーキを楽しむもよし。キラキラした推し活を彩ってくれることうけあいです。

■参考記事：原宿「MARINE HOUSE」の“ビジュよき味よき”ケーキで、推しのバースデーを祝おう（配信日：2023.10.28）



Spot.10

LACOSTE初のカフェ「Le Café Lacoste」のメニューをチェック／Lacoste Harajuku

フランスのファッションスポーツブランド「LACOSTE（ラコステ）」の店舗「Lacoste Harajuku（ラコステ はらじゅく）」では、 限定のカスタマイズサービスやアイテムを展開するほか、初のストア併設カフェ 「Le Café Lacoste（ル カフェ ラコステ）」でオリジナルカフェメニューも楽しめます。

「抹茶ラテフロート」850円

「Le Café Lacoste」では、フランスのスペシャルティコーヒー豆専門店「Belleville（ベルヴィル）」の豆を使ったコーヒーや、京都の老舗抹茶店の抹茶を使った抹茶メニュー、新丸子の人気アイスクリーム店「BIG BABY ICE CREAM（ビッグ ベイビー アイスクリーム）」のアイスなどをいただけます。

■Lacoste Harajuku（らこすて はらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前4-32-5

TEL： 0120-37-0202（ラコステお客様センター）

営業時間： 11〜20時

定休日：不定休

■参考記事： 原宿に「Lacoste Harajuku」がオープン！店舗限定のアイテムやLACOSTE初のカフェ「Le Café Lacoste」のメニューをチェック（配信日：2024.03.27）



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原宿の観光



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

