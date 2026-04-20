メロンアフタヌーンティーのメニューをご紹介！小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」は、なんと地上から100ｍに位置します。新宿の高層ビル群を望める絶景とともにいただける期間限定アフタヌーンティーの、今回のテーマは「メロンアフタヌーンティー」。「メロンアフタヌーンティー」は、柔らかな果肉とみずみずしい甘さが魅力の国産メロンが主役！ スイーツからセイボリーまで、メロンの上品な甘さ